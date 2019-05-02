NASA 100 milyonlarca dolar dolandırıldı

ABD'de bir alüminyum üreticisi şirket NASA'yı 700 milyon dolar dolandırarak iki uydu fırlatma denemesinin de başarısız olmasına neden oldu.

ABD'nin Oregon eyaletindeki kalıp alüminyum üreticisi şirketi NASA'ya sahte test sonuçları vererek 700 milyon dolar zarara uğrattı. Şirketin 19 yıl boyunca sadece NASA'yı değil, aralarında ABD hükümetinin de bulunduğu yüzlerce müşterisini de dolandırdığı ifade edildi.

Sciencealert'de yer alan habere göre, NASA, iki uydu fırlatma denemesinin başarısız olma sebebinin, kendilerine alüminyum bileşenleri sağlayan firmanın sahte test sonuçları vermesi olduğunu açıkladı. Sapa Profiles Inc isimli firmanın söz konusu iki başarısız roket denemesi dolayısıyla NASA'yı 700 milyon dolar zarara uğrattığı belirtildi. Habere göre, şirketin sahte test sonuçları verdiği, NASA'nın 2009 ve 2011 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan roket fırlatma denemeleri ile ilgili yaptığı teknik araştırma sonucunda ortaya çıktı.

NASA Roket Fırlatma Birimi Direktörü Jim Norman, "Ülkemiz endüstrisinde ihtiyacımız olan standartlara uygun malzemeler üretildiğine ve doğru testler yapıldığına güvenebilmemiz çok önemli. Bu vakada güvenimiz istismar edildi" dedi.

Sky News'de yer alan haberde, ABD Adalet Bakanlığı ve NASA'nın SPI şirketinin, test sonuçlarıyla oynadıkları ve kuruma sahte sertifikalar verdiklerini ortaya çıkardıkları yer aldı. NASA'nın uydu fırlatma servisinden sorumlu direktörü Jim Norman, test sonuçlarının değiştirildiği ve sahte sertifikasyon hazırlandığı dolayısıyla her iki misyonunun da başarısızla sonuçlandığını kaydetti. Habere göre, Adalet Bakanlığı şirketten, NASA'ya, Savunma Bakanlığı'na ve dolandırılan diğer müşterilerine toplamda 46 milyon tazminat ödemesini istedi.