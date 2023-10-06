NASA açıkladı: İnsanlar artık Ay'da yaşayabilecek... Evler yapılıyor

ABD Ulusal Uzay Ajansı NASA, 2040 yılına kadar Ay'da evler inşa etmeyi hedefliyor. NASA'dan gelen bilgilere göre, Ay'a geri dönmeye yönelik çalışmalar devam ediyor ve astronotların uzun süreli konaklamalarını sağlamak amacıyla Ay'da 3D yazıcıyla inşa edilen evler yerleştirecek.

NASA, ev inşası konusunda Austin merkezli 3D baskı şirketi ICON ile işbirliği yapacak. NASA evlerin hammaddesi olarak Ay toprağını kullanmayı planlıyor. ICON, bu proje için NASA'dan 57 milyon dolarlık finansman sağladı.

NASA'nın Artemis programı çerçevesinde planlanan Artemis 2 görevi, 2024 yılında astronotları Ay yörüngesine gönderecek. Artemis 3 görevi ise 2025 ya da 2026'da SpaceX'in Starship aracıyla Ay'ın yüzeyine inecek ve insanları yerleştirecek.