NASA açıkladı: InSight Mars’a indi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Mars keşif aracı InSight’i, Kızıl Gezegen’in yüzeyine indirdi. Uzay aracının yolculuğu 6 ay sürdü.

NASA’nın son altı yılda Mars’a gönderdiği ilk uzay aracı olan InSight, Mars’ın yüzeyi ve yeraltı yapısı ile ilgili bilgiler toplayıp dünyaya iletecek. InSight, çektiği ilk fotoğrafları da NASA’ya gönderdi. İnişin başarıyla gerçekleşmesi NASA merkezinde coşkuyla karşılandı.

InSight'ın görevi neden önemli?

Mars'ın katmanlarının incelenmesi, sadece Mars konusunda değil, diğer gezegenlerin oluşumu konusunda da önemli bulguların elde edilmesini sağlayacak.

NASA'dan yapılan bir açıklamada "Kayalık gezegenlerin incelenmesi konusunda elimizdeki tek veriler Dünya'ya ait. Mars'ta elde edilecek bulgular bir karşılaştırma yapmamızı sağlayacak" deniyor.

InSight'ın elde edeceği bilgiler ışığında Güneş Sistemi'nin dışındaki gezegenleri değerlendirmek için de yeni bir bakış açısının yakalanabileceği belirtiliyor.

NASA ayrıca InSight'ın Mars'ı bir 'zaman makinesi' gibi kullanacağını da söylüyor:

"Mars Dünya ve Venüs'ün üçte biri kadar büyük. Daha az enerji barındırıyor ve birçok anlamda aslında bir fosil gezegen. Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair sırlar da bu gezegenin derinliklerinde saklı."