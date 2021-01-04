NASA alarma geçti!

Nostradamus 2021 yılı için ''Gökyüzünde ateş ve uzun bir kıvılcım izi görülür.'' ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 220 metrelik bir asteroidin dünyaya yakın bir yörüngeden geçmesinden sonra çok daha büyük olduğu belirtilen bir uzay nesnesinin dünyaya yaklaştığı belirtildi.

2021’in ilk felaketi olduğuna inanılan olayın dünyaya bir asteroidin çarpacağını öngörmüş kötü şöhretli kâhin Nostradamus’un öngörüsüyle örtüşmesi rahatsızlık yarattı.

270 metre çapında olan ve 'oldukça büyük ve tehlikeli olduğu değerlendirilen bir asteroid bilim insanlarını harekete geçirdi.

Pazartesi günü, 32 metrelik asteroit 2021 AB ve 11 metrelik 2012 BT1, sırasıyla 842.000km ve 5,2 milyon kilometre mesafeden geçecek. Çarşamba günü ise 2021 AC adlı 62 metrelik asteroid 3,5 milyon kilometre kadar yakınlaşacak.

ASTEROİDİN ADI '2016 C0247'

Ardından bilim insanlarını harekete geçiren 270 metre çapında olduğu düşünülen 2016 C0247 adlı asteroid dünyaya 7,4 milyon kilometre mesafeden geçecek.

Bunu 7,4 milyon kilometre mesafeden dünyayı zararsız bir şekilde geçecek olan 32 metrelik 2018 KP1 takip edecek.

Bu uzay kayalarının hiçbiri dünya için herhangi bir doğrudan risk oluşturmazken, bilim insanlarını harekete geçirdi, bilim insanları erken tespit sistemlerini iyileştirmek için sürekli olarak çalışıyor.

NOSTRADAMUS VE KEHANETİ

14 Aralık 1503 doğumlu, dünyaca ünlü Fransız doktor, eczacı ve astrolog Nostradamus, 3797 yılına kadar (tahminine göre dünyanın sonu) 6,338 kehanet yayınladı ve bunların birçoğu görünüşe göre doğru çıktı.

Nostradamus’un, ilk olarak 1555'te yayınlanan 'Les Propheties' adlı kitabında, Adolf Hitler'in yükselişi, II.Dünya Savaşı, 11 Eylül terörist saldırısı, Fransız Devrimi ve atom bombası gibi büyük dünya olaylarını tahmin ettiği iddia ediliyor.

Nostradamus 2021 ile ilgili ‘Gökyüzünde ateş ve uzun bir kıvılcım izi görülür.’ sözlerini kullanmıştı.

Birçoğu bunun depremleri ve diğer doğal afetleri tetikleyecek bir asteroit veya kuyruklu yıldız çarpışmasına üstü kapalı bir referans olduğuna inanıyor.

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04/01/2021 18:21