NASA astronotları Dünya’nın, birbirinden etkileyici fotoğraflarını yayınladılar

NASA, uzaydaki araştırmalarına devam ederken Dünya hakkında edindiği bilgileri ve gezegenimize ait görüntüleri paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak üç astronotundan gelen fotoğrafları yayınlayan uzay ajansı, uzay meraklılarının ilgisini çekti.

Son zamanların en iyi uzay fotoğrafçılarından biri olarak adından söz ettiren Thomas Pesquet’in fotoğrafı sosyal medyada da yüzlerce beğeni aldı. Pesquet, bu hafta başında uzay istasyonu Avustralya’nın üzerinden 402 km yükseklikten geçerken görüntüyü yakaladı.

Thomas Pesquet’in fotoğrafladığı bu görüntüyü Twitter’da da paylaştı. Astronot, 3600 beğeni aldı.Ardından, NASA astronotu Megan McArthur Golden Gate Köprüsü’nün de yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Megan McArthur, çektiği fotoğrafta Golden Gate’yi odağına alıyor.

Son olarak, NASA astronotu Shane Kimbrough’dan gerçeküstü bir görüntü geldi. Kimbrough bir ABD tarım arazisi parçasını fotoğraflıyor.

Benzer bir görüntüyü; Pesquet, bu yılın başlarında uzay istasyonu Suudi Arabistan’ın üzerinden geçtiğinde de yakalamıştı.

Astronotlar, ISS’de geçirdikleri zamanların çoğunda bilimsel deneyler yapmak veya başka görevler üzerinde çalışmakla meşguller ve bu nedenle, ellerinde bir kamerayla pencereden dışarıyı izlemek için yalnızca sınırlı fırsatlara sahip olsalar da üç astronot da bu zamanı iyi değerlendiriyor.

Bu habere tepkiniz:



28/10/2021 10:28