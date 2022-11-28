NASA astronotu Ay'da ne bulmak istediklerini açıkladı

NASA astronotu basına demecinde, uzay ajansının Ay'a gitme sebeplerini ve bulmak istedikleri şeyleri açıkladı.

İnsanları Ay'a geri göndermeyi planlayan Artemis 1 Ay görevi devam ederken NASA astronotu Stan Love, The Sun'a demecinde ABD uzay ajansının neden Ay'a gitmek istediğini açıkladı.

ASTRONOTUN DEMECİ

Love, The Sun'a demecinde "Ay'ın güney kısmı, Güneş Sistemindeki en büyük krater havzasına ev sahipliği yapıyor. Güney Kutbu Aitken Havzası adı verilen bu bölge, Ay'ın mantosunda oluşturduğu 13 km derinliğinde açıklık ile inceleme olanakları sunuyor. Ay'ın oluşumu hakkında bir teoriye göre Ay'ın mantosu, Dünya'nın mantosundan oluşuyor. Dünya'nın mantosu çok sıcak ve derin olduğu için, ayağımızın altında olmasına rağmen hakkında pek bir şey öğrenemiyoruz, ancak Ay'ın mantosu, çok daha kolay bir inceleme ortamı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Love sözlerine şöyle devam etti, "Asteroitlerde ve kuyruklu yıldızlarda yaygın olan uçucu maddelerin yanı sıra su, karbondioksit, amonyak gibi doğal kaynakları da incelemek istiyoruz. Ay oldukça kuru ancak eğer orda bu maddelerden bulabilirsek, solunabilir oksijen, içilebilir su ve roket yakıtı gibi yönlerde kullanabiliriz. Ay'dan roket fırlatmak, Dünya'dan roket fırlatmaya kıyasla çok daha ucuza mal oluyor, bu tür kaynakları Ay'da bulabilirsek, bir 'Ay ekonomisi' başlatabiliriz."

ARTEMİS PROJESİ

NASA, bu yılın sonlarına doğru Dünya'ya dönüşünü tamamlayacak Artemis 1'den aldıkları verilerle Artemis 2 projesini planlamaya başlayacak.

Artemis 2 projesi, insanlı bir görev olacak ve yıllar sonra insanların Ay'a dönmesini sağlayacak.

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28/11/2022 22:06