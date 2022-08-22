NASA astronotu paylaştı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurduktan sonra ne oldu?NASA astronotu paylaştı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurduktan sonra ne oldu?

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) bir astronot Kuzey Işıkları’nın etkileyici fotoğraflarını çekti.

SpaceX Crew-4 görevinin kapsamında ISS'ye gelen Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Bob Hines, ışıkların jeomanyetik fırtınaları tetikleyen bir fırtınasının ardından oluştuğunu söyledi.

"MİNNETTARIZ"

Twitter hesabından paylaşım yapan Hines, “Bugün kesinlikle muhteşem bir aurora oluştu. Bu harika manzaralarla sonuçlanan son Güneş aktivitesi için minnettarız!” dedi.

Bununla birlikte, Hines fotoğrafları,Dünya'yı uzaydan izlemek için en iyi noktayı sunan yedi pencereli bir gözlemevi olan Cupola'dan çekti.

AURORA NEDİR?

Aurora , Güneş’teki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar olarak adlandırılıyor.

Kuzey Işıkları olarak da olarak bilinen bu durum Alaska, Kanada, İzlanda, Grönland, Norveç, İsveç ve Finlandiya kuzey bölgelerinde tanık olunabiliyor. Dünyanın diğer yarısında ise Tazmanya ve Yeni Zelanda gibi yerlerde auroraları gözlemlemek mümkün olabiliyor.

GÜNEŞ FIRTINASI UYARISI

Öte yandan, hava tahmini ve doğa olayları tahminleri sunan ABD merkezli National Oceanic and Atmospheric Administration'ın (NOAA), Güneş'te yaşanacak patlamaların Dünya'yı vuracağı konusunda birkaç gün önce uyarmıştı.

NOAA'dan yapılan açıklamda söz konusu fırtınalar nedneiyle Dünya'nın manyetik alanında bazı değişiklikler meydana geleceği belirtilmişti.

Jeomanyetik fırtınaların, Dünya'ya yakın yörüngedeki ve yüzeydeki altyapıyı etkileyerek iletişim, elektrik şebekesi, navigasyon, radyo ve uydu operasyonlarını olumsuz anlamda etkileme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekilmişti.

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22/08/2022 09:31