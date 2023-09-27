NASA astronotu tarihe geçti

371 günle uzayda uzun süre kalan ABD'li astronot olarak tarihe geçen Frank Rubio, Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitry Petelin ile birlikte dünyaya döndü. Ekibin Dünya'ya dönüşü, uzay araçlarında bir sızıntı meydana gelmesinin ardından 6 ay gecikmişti.

ABD'li astronot Frank Rubio ve iki Rus kozmonot Kazakistan'a iniş yaptı.

Bir ABD'li tarafından kesintisiz olarak gerçekleştirilen en uzun uzay uçuşu rekorunu kıran ABD'li astronot Frank Rubio ve iki Rus kozmonot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdikleri bir yılı aşkın sürenin ardından Kazakistan bozkırlarına iniş yaptı.

Soyuz MS-23 kapsülleri planlanandan bir dakika önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.

Ekibin, Dünya'ya inmesi yaklaşık üç buçuk saat sürdü.

Rubio ve ekip arkaşları, Zhezqazghan şehrinin güneydoğusuna indi.

71 gün uzay görevinde bulunan Rubio tarihi bir rekor kırdı. 21 Eylül 2022'de uzaya giden Rubio, uzayda 1 yıldan uzun süre kalan ilk ABD'li astronot olma ünvanını elde etti.

Rubio ve beraberindeki 2 Rus kozmonot, 6 aylık bir misyon için Rus Soyuz kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmişti.

Ancak Soyuz MS-22 aracında arıza tespit edilmesi üzerine kapsül, mürettebatsız olarak dünyaya dönmüş, NASA da Rus ve ABD’li mürettebatın dünyaya dönebilmesi için yeni bir uzay aracı gönderileceğini bildirmişti. Yeni bir uzay aracı gönderilme sürecinde, Rubio ülkesindeki rekoru kırmış oldu.

Öte yandan Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olsa da dünya rekoru 437 gün ile Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.