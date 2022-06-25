NASA, Ay’a çıkış için gün sayıyor!

NASA, uzun zamandır Ay’a geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Uzay ajansı artık Artemis I görevi için araştırmalarının sonuna geldi. NASA geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada büyük para harcadığı Uzay Fırlatma Sistemi’nin (SLS) testlerinin tamamlandığını belirtti.

Artemis I görevi için her şey hazır

NASA buna göre Ay’a çıkış görevi kapsamında ilk fırlatmanın Ağustos ayında yapmayı planlıyor. Uzay ajansı yaklaşık 98 metre boyundaki roketini ve Orion uzay aracı, 1 veya 2 Temmuz’da NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’ndeki bir montaj hangarına taşınacak. Her iki araç da burada fırlatmaya hazır hâle getirilecek.

Yetkililer henüz fırlatma tarihi için kesin bir tarih vermiş değil. Ancak bazı yetkililer roketin fırlatım tarihi olarak Ağustos ayının son günlerini gösteriyor. Son gelişmeler ile birlikte NASA, Ay’a çıkış için artık gün saymaya başladı.

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25/06/2022 18:42