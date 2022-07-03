NASA, Ay'a gideceği tarihi açıkladı

NASA tarafından yapılan son açıklamaya göre, problemli süreç büyük ölçüde aşıldı. Bu nedenle artık daha fazla beklemeye gerek yok. Eğer yeni bir aksilik çıkmaz ise Artemis 1 fırlatması bu yaz, Ağustos’un son haftası veya Eylül’ün ilk birkaç günü içerisinde gerçekleşecek.

Tabii bu fırlatma, Ay’a insan gönderme görevinin ilk ayağını oluşturuyor. Burada mürettebatsız bir şekilde fırlatılan roket belli bir yörüngede yoluna devam ederken sürekli olarak kontrol edilecek. Özellikle yaşam destek üniteleri ve sorunların yaşandığı yakıt birimleri incelenecek.

Daha sonra ise Artemis 2 isimli aracın fırlatması ve ikinci test uçuşu yapılacak. Burada her şeyin kusursuz olması planlanıyor. Zira projenin 3. ayağı olan Artemis 3 görevinde insanlı bir şekilde Ay’a gidilecek. Fakat bu diğer 2 görevin 3 yıl içerisinde yapılacağı belirtiliyor. Yani Ay’da zıplayan astronotları 2025 yılında göreceğiz.

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03/07/2022 10:22