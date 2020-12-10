NASA Ay’a gidecek ekibi açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından açıklanan kadroda 9'u kadın 9'u erkek olmak üzere toplam 18 astronot bulunuyor. NASA tarafından yapılan duyuruda, 2024'te ayın yüzeyinde yürüyecek ilk kadın ve erkek astronot da yer alıyor.

Tüm kadronun Ay yüzeyine yapılacak uçuşlara katılmayacağı ancak her zaman göreve hazır olarak bekleyecekleri açıklanmıştı. Yaklaşık 3 yıldır çalışmaları süren Artemis projesinde insansız uçuşların 2021’de, insanlı uçuşların da 2023 ve 2024 yıllarında yapılması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın NASA’ya ek 1.6 milyar dolarlık bütçe tanıdığı ifade edildi.

İnsanlı Ay yolculuğu projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, “Benim yönetimimde NASA’yı eski azametli konumuna getiriyoruz, Ay’a tekrar gideceğiz ve sonra da Mars’a” demişti.9 KADIN 9 ERKEK ASTRONOT

NASA tarafından açıklanan astronotların isimleri şöyle sıralandı: Joseph Acaba, Kayla Barron, Raja Chari, Matthew Dominick, Victor Glover, Warren Hoburg, Jonny Kim, Christina Koch, Kjell Lindgren, Nicole A Mann, Anne McClain, Jessica Meir, Jasmin Moghbeli, Kate Rubins, Frank Rubio, Scott Tingle, Jessica Watkins, Stephanie Wilson.

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10/12/2020 15:15