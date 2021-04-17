NASA, Ay'a gidecek insanlı kapsülün inşası için Elon Musk'ı seçti

ABD Havacılık ve Uzay İdaresi NASA, insanlı Ay programınnda kullanılacak kapsülün inşası için Elon Musk'ın şirketi SpaceX'i seçti

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17/04/2021

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NASA, Ay'a gidecek insanlı kapsülün inşası için Elon Musk'ı seçti

NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde Ay'a gidecek astronotları taşıyacak aracın inşası için SpaceX'i seçtiğini duyurdu. 

İki astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için NASA SpaceX'e 2,9 milyar dolar ödeyecek.

İNSANLI GÖREVLERDE KULLANILACAK

Tekrar kullanabilen iniş kapsülünün Ay ve Mars'a insanlı görevlerde kullanılması amaçlanıyor. 

NASA, keşif görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay yüzeyine bir erkek bir de kadın astronot göndermeyi planlıyor.

2028'e kadar sürmesi planlanan insanlı seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve bu istasyonu kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

17/04/2021 09:13
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TAGS: Bilim, Uzay, Elon Musk, SpaceX, NASA
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