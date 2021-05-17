NASA Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi

NASA, Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi.

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17/05/2021

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NASA Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzayda enerjinin nasıl hareket ettiği hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi.

Fırlatma, kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından ABD'nin Virginia eyaletinden gerçekleştirildi.

NASA, roketin fırlatıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra, 350-400 kilometre irtifada baryum buharı saldığını, bu nedenle iki bulut oluştuğunu açıkladı.

RÜZGARLARI İNCELEYECEK

Uzay Ajansı, bu bulutların bilim insanlarının üst atmosferdeki ve iyonosferdeki atmosferik rüzgarları incelemelerine yardımcı olacağını belirtti.

17/05/2021 09:43
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TAGS: NASA, Black Brant, roket, uzay, abd
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