NASA, Büyük Patlama ile yaşıt galaksinin ayrıntılı görüntüsünü paylaştı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Dünya'dan 3 milyon ışık yılı uzaklıktaki izole bir galaksinin binlerce yıldızını gösteren oldukça ayrıntılı bir görüntü paylaştı. Bununla birlikte galaksinin 13,8 milyar yıl önce meydana geldiği düşünülen Büyük Patlama ile neredeyse yaşıt olduğu belirtildi.

Cüce gökada (birkaç milyar yıldız içeren küçük galaksilere verilen isim) Wolf–Lundmark–Melotte (WLM) ilk kez 2016'da Spitzer Uzay Teleskobu tarafından görüntülenmişti. Ancak, Spitzer'in fotoğrafında galaksideki yıldızları bulanık görünüyordu.

AYRINTI BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

NASA, 3 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi sen teknolji ile üretilen James Webb Tekskobu ile ayrıntılı bir şekilde görüntülemeyi başardı. Kurumi milyarlarca yıl önce oluşan bu galaksinin yıldız oluşum tarihini yeniden oluşturmayı planlandığını açıkladı.

NASA, Twitter'da yaptığı paylaşımda James Webb teleskobunun NIRCam görüntüsünün, geçmiş uzay gözlemevi görüntüleriyle karşılaştırıldığında, 'her yeri ışıl ışıl gösterdiğini” belirtti.

Diğer taraftan NASA, James Webb’in sahip olduğu NIRCM (Yakın Kızılötesi Kamera), en eski yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığı algılayabildiğini bildirdi.

SAMANYOLU'NDAN 9 KAT DAHA KÜÇÜK

Yeni görüntülerin, çözülmüş yıldız popülasyonlarına odaklanan Webb'in Erken Yayın Bilimi (ERS) programı 1334'ün bir parçası olarak çekildiği aktarıldı. Ayrıca, WLM’nin Samanyolu galaksisi ile aynı galaktik bölgede olduğu, ancak ondan 9 kat daha küçük olduğu belirtildi.

WOLF-LUNMARK-LENOTTE (WLM) GALAKSİSİ HAKKINDA

Wolf–Lundmark–Melotte (WLM) galaksisi, 1909'da Max Wolf tarafından keşfedildi, ancak doğası daha sonra 1926'da Knut Lundmark ve Philibert Jacques Melotte tarafından yeniden çalışıldı.

Rutgers Üniversitesi'nden Kristen McQuinn'e göre, WLM, Samanyolu Galaksisi'ne yakın olmasına rağmen, diğer galaksilerle etkileşime girmiyor.

McQuinn, "WLM ile ilgili bir başka ilginç ve önemli şey, gazının erken evrendeki galaksileri oluşturan gaza benzer olmasıdır. Kimyasal olarak oldukça zengin bir yapıya sahip" diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



10/11/2022 17:50