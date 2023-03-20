NASA, çarpışmak üzere olan 4 kara deliği gözlemledi: Bunlar bizim atalarımız

NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi, çarpışmak ve birleşmek üzere olan cüce galaksi çiftlerini gözlemledi.

İlk çiftin 760 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir kümede, ikinci çiftinse 3,2 milyar ışık yılından daha uzakta olduğu belirlendi.

Bu birleşmeler sayesinde galaksilerin merkezinde yer alan kara delikler de çarpışacak. Sonuçta daha büyük galaksiler ve daha yüksek kütleli kara delikler haline gelecekler.

Cüce galaksiler, Güneş'in yaklaşık 3 milyar katı yıldız kütlesine sahip küçük gökadalar. Karşılaştırmak gerekirse Samanyolu Galaksisi'nin yıldız kütlesinin Güneş'in yaklaşık 60 milyar katı olduğu düşünülüyor.

Yeni araştırmada birleşme sürecindeki ikişer cüce galaksiye yakından bakma fırsatı yakalandı.

Birleşmekte olan tek bir galaksi çifti görmek bile bilim insanları için büyük bir şansken, iki çift galaksiyi gözlemlemek, son derece nadir bir fırsat sağlıyor.

Aynı zamanda bu gözlemler, çarpışmak üzere olan cüce galaksilerdeki kara deliklerin ilk gözlemsel kanıtı oldu.

Ayrıca bu galaksilerin birleşmesinin, merkezlerindeki kara deliklerin de daha fazla gaz çekmesini ve büyümesini sağladığı belirlendi. Sonunda kara deliklerin kendilerinin de çarpışacağı ve daha büyük cisimlere dönüşeceği belirtiliyor.

Yeni gözlemler, evrenin ilk zamanlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak.

Zira evreni meydana getirdiği varsayılan Büyük Patlama'dan sonraki yıllarda evrenin bu cüce galaksilerle dolduğu düşünülüyor.

Astronomlara göre bu cüce galaksiler zamanla birleşti ve Samanyolu gibi daha büyük gökadaları meydana getirdi.

Alabama Üniversitesi'nden araştırmacı Brenna Wells, "Erken evrendeki cüce galaksilerin ve kara deliklerin çoğu, tekrarlanan birleşmeler sayesinde büyüdü" ifadelerini kullandı.

Gözlem ekibinde de yer alan Wells, cüce galaksileri "atalarımız" diye nitelendirdi:

Bazı açılardan, cüce galaksiler Samanyolu gibi büyük gökadalar oluşturmak üzere milyarlarca yıl boyunca evrim geçirdi. Bunlar bizim galaksi atalarımız.

Kaynak: Independent Türkçe, Space, Futurism

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20/03/2023 22:43