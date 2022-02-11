NASA, Elon Musk’ın Starlink uyduları için kırmızı alarm verdi

Bugüne kadar yaklaşık 2000’den fazla uydusunu yörüngeye yerleştiren Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in asıl hedefi 42 bin uyduya ulaşmak olsa da bu hedefi, uzmanları endişelendirmeye başladı. NASA, Federal İletişim Komisyonu’na (FCC), uydulardaki artışın NASA’nın uzay uçuşu misyonları üzerindeki olası etkileri konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

Şu anda Dünya çevresinde yörüngede toplam 25.000 nesne var ve bunların 6.000’den fazlası 600 km’nin altında. NASA ayrıca, yörüngedeki izlenen nesnelerin sayısını iki katına çıkarmanın yanı sıra, Starlink’in genişlemesinin “600 km’nin altındaki nesne sayısını beş katına çıkaracağını” söyledi.

SPACEX’TEN AMAZON DA ŞİKAYETÇİ

Harvard-Smithsonian astrofizikçisi Jonathan McDowell konuyla ilgili şunları söyledi: “Astronomik gözlemlere müdahale eden bu kadar çok sayıda uyduya sahip olmaktan endişe duyduk. On binlerce uyduya ulaşmadan önce, çalışan birkaç bin uyduyla ilgili biraz daha deneyime ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.”

SpaceX’in Starlink hedefleri sadece NASA’nın gündeminde değil, Project Kuiper programıyla ezeli rakibinin karşısında olan Amazon da on binlerce uydunun kendi sistemine müdahale edebileceği için programla ilgili endişelerini dile getirdi: “Bu yörünge çakışmasının etkisi, Kuiper Sistemi üzerindeki risklerde ve diğer yüklerde çarpıcı bir artışa neden olacaktır.” dedi ve FCC’den bazı koşullar koymasını istedi.

Amazon, ilk defa SpaceX’i hedef almıyor, şirket daha önce de benzer endişelerini dile getirmişti. Hatta bu yüzden SpaceX’ten de tepki görmüştü. SpaceX, Amazon’un Starlink’i engellemeye çalıştığını ve SpaceX’e karşı çıkmak için 30 toplantı yaptığını ancak kendi sistemini yetkilendirmek için hiçbir toplantı yapmadığını iddia etmişti.

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11/02/2022 09:46