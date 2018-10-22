NASA geliştirdi, 1 milyon 703 bin litre su kullanıldı

ABD Uzay Ajansı NASA, geliştirilen "Ateşleme Aşırı Basınç Koruması ve Ses Yok Etme su baskını sistemi"ni testinde 1 milyon 703 bin litre suyu bir dakikaya çok yakın sürede tahliye etti.

Başarılı bir sonuç alınan test 2020 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek Araştırma Görevi-1'in yapılacağı Kennedy Uzay Merkezi Fırlatma Rampasında gerçekleştirildi.

NASA, suyu, yerden yaklaşık 30 metre yukarı püskürten sistemin, roketler fırlatıldığında oluşan yüksek ısı ve üretilen enerjiyi azaltmak için kullanılacağını duyurdu.