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NASA geliştirdi, 1 milyon 703 bin litre su kullanıldı

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22/10/2018

NASA geliştirdi, 1 milyon 703 bin litre su kullanıldı

ABD Uzay Ajansı NASA, geliştirilen "Ateşleme Aşırı Basınç Koruması ve Ses Yok Etme su baskını sistemi"ni testinde 1 milyon 703 bin litre suyu bir dakikaya çok yakın sürede tahliye etti.

Başarılı bir sonuç alınan test 2020 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek Araştırma Görevi-1'in yapılacağı Kennedy Uzay Merkezi Fırlatma Rampasında gerçekleştirildi.

 

NASA, suyu, yerden yaklaşık 30 metre yukarı püskürten sistemin, roketler fırlatıldığında oluşan yüksek ısı ve üretilen enerjiyi azaltmak için kullanılacağını duyurdu.

 

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TAGS: NASA geliştirdi, 1 milyon 703 bin litre su kullanıldı, haber, kıbrıs,
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