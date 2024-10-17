NASA: Güneş maksimum aktivite seviyesine ulaştı

Güneş, önümüzdeki aylarda yoğun bir hareketlilik sergileyecek. Ancak bu hareketliliğin ne zaman sona ereceği, yani manyetik kutupların ne zaman yer değiştireceği ve döngünün durağan dönemine geçileceği henüz belli değil.

NOAA'dan meteorolog Elsayed Talaat, "Bu açıklama, bu döngüde göreceğimiz en yoğun güneş aktivitesinin şimdi gerçekleştiği anlamına gelmiyor" diyerek, maksimum aktivitenin hangi ayda zirve yapacağını ancak aylar ya da yıllar sonra anlayabileceklerini belirtti.

Güneş maksimumuna ulaşıldı

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Güneş, her 11 yılda bir belirli döngülerden geçiyor ve bu döngüler sırasında çeşitli değişiklikler yaşanıyor.

Bilim insanları, Güneş'in içindeki süreçleri tam olarak anlamış değil. Güneş'in döngüsünü kesin olarak tahmin etmek zor, çünkü her döngü farklı uzunlukta ve şiddette olabiliyor.

Güneş döngüsünün en önemli göstergelerinden biri, Güneş yüzeyindeki güneş lekeleri.

Bu lekeler, manyetik alanların yoğunlaştığı bölgeler olup, sıcak plazmanın akışını engelleyerek bu alanların çevreye göre daha soğuk ve karanlık görünmesine neden oluyor.

Güneş patlamaları ve dünya üzerindeki etkileri

Güneş döngüsünün maksimum aşamasında, güneş lekelerinin sayısı artıyor ve bu da güneş patlamalarının ve koronal kütle atımlarının çoğalmasına yol açıyor.

Güneş patlamaları, radyo sinyallerinde kesintilere neden olabilirken, koronal kütle atımları Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime girerek jeomanyetik fırtınalar oluşturabiliyor.

Bu fırtınalar, elektrik şebekelerine, uydu operasyonlarına ve iletişim sistemlerine zarar verebilir. Ancak bu olaylar, aynı zamanda büyüleyici kutup ışıklarının oluşmasına da sebep oluyor.

NASA, mevcut güneş döngüsünün daha önce tahmin edilenden daha güçlü olduğunu, ancak tehlikeli boyutlarda olmadığını vurguladı.

Şu ana kadar kaydedilen en güçlü patlama, 4 Ekim'de meydana gelen X9.0 sınıfındaki patlama oldu.

Bu, kaydedilen en büyük patlamalar arasında yer alsa da, Dünya üzerinde ciddi bir etki yaratmadı.

Gelecek aylarda, Güneş’in bu yoğun aktivite dönemi devam edecek ve bilim insanları bu süreçte Güneş hakkında yeni ve önemli bilgiler elde edebilirler.