NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi

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22/03/2022

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NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş Sistemi dışında bugüne dek 5 binden fazla gezegenin keşfedildiğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, Ötegezegen Arşivi’ne en son eklenen 65 gezegenle "ötegezegen" sayısının 5 bini geçtiği belirtildi.

NASA Ötegezegen Bilim Enstitüsünde araştırmacı Jessie Christiansen, yaptığı açıklamada, "Bu, sadece bir sayı değil. Her biri yeni bir dünya, yepyeni bir gezegen. Her biri için heyecanlanıyorum çünkü onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

Teyit edilen ötegezegenlerin yüzde 30'u gaz devlerinden oluşuyor. Jüpiter veya Satürn gibi gazdan oluşan gezegenler, bu sınıfta yer alıyor.

Güneş Sistemi’nin dışında, başka yıldızların yörüngelerinde bulunan gezegenlere, "ötegezegen" adı veriliyor.

 

22/03/2022 18:10
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TAGS: NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi
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