NASA Güneş'in sıra dışı bir fotoğrafını paylaştı: Gülüşüne aldanmayın

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Güneş’in gülümsermiş gibi göründüğü sıra dışı bir fotoğrafını paylaştı. Söz konusu fotoğraf sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Ancak, bilim insanların Güneş'in bu sempatik görüntüsünün altında Dünya'ya doğru ilerleyen bir Güneş fırtınasının olabileceği konusunda uyardı. Jeomanyetik Güneş fırtınalarının iletişim sistemlerini, radyo ve uydu operasyonlarını etkileme ihtimali bulunuyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) bir uydusu, bu haftanın başlarında Güneş’in gülümsüyor gibi göründüğü bir kare yakaladı.

Fotoğrafı Twitter’da paylaşan NASA şu açıklamayı yaptı:

“Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (NASA's Solar Dynamics Observatory) Güneş’i 'gülümserken’' yakaladı. Ultraviyole ışıkta görünen, Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı Güneş rüzgarlarının uzaya doğru fışkırdığı bölgelerdir.”

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş aktivitesinin nasıl oluştuğunu ve uzay havasını nasıl yönlendirdiğini araştırmayı amaçlayan bir araştırma kuruluşu olarak görev yapıyor. İlk olarak 11 Şubat 2010'da fırlatılan gözlemevinin uzay aracı, Güneşin içini, atmosferini, manyetik alanını ve enerjisini ölçerek çeşitli veriler paylaşıyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Diğer taraftan, gülümseyen Güneş fotoğrafı yayınlandığından beri çevrimiçi olarak çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Birçok kişi görüntüyü çocuk programı Teletubbies'te yer alan Gübeş’e benzetirken, bazıları da bir bisküviye benzetti.

GÜLÜŞÜNE ALDANMAYIN

Öte yandan, Güneş’ın samimi görüntüsüne rağmen uzmanlar, Güneşin koronal deliklerinin Dünya'yı vuracak olan bir Güneş fırtınası anlamına gelebileceği konusunda uyardı.

Spaceweather.com "Fotoğrafa bakıldığında Dünya'ya doğru üçlü bir Güneş rüzgarı akışı püskürtüldüğü görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Jeomanyetik fırtına ya da bilenen ismiyle Güneş fırtınası, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren bir güneş rüzgarı şok dalgası ve veya manyetik alan bulutunun neden olduğu, Dünya'nın manyetosferinin geçici olarak bozulması olayıdır.

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana gelir. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar yayılmaktadır. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

TARİHİN EN GÜÇLÜ GÜNEŞ FIRTINASI

1859 yılında meydana gelen ve Carrington Olayı olarak da adlandırılan Güneş fırtınası, solar döngü 10 sırasında meydana gelmiş güçlü bir jeomanyetik fırtına olarak biliniyor.

Söz konusu yılda solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, manyetosfer tabakasını etkilerken, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen olay en güçlü solar fırtına olarak kayıtlara geçmişti.

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30/10/2022 15:09