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NASA ilan etti! Kopuyor...

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25/02/2019

NASA ilan etti! Kopuyor...

Antarktika'dan yakın zamanda ayrılacak devasa buz dağının büyüklüğü, New York'un iki katı büyüklüğünde.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Antarktika'dan çok  büyük bir buz dağının kopacağını duyurdu.

NASA'dan bilim adamları, ABD'nin New York kentinin yüz ölçümünün iki  katı büyüklüğünde buz dağının  yakında Brunt buz sahanlığından kopmasının  beklendiğini bildirdi.

Bilim adamları, buzulun 30 Ocak 1986'da ve 23 Ocak 2019'da çekilmiş  uydu görüntülerinin karşılaştırılması sonucunda buz adasındaki çatlakların  oldukça ilerlediğine işaret etti.

Buzul bilimci Joe MacGegor, buz sahanlığının dayanıklılığının  çatlakların nerede birleşeceğine bağlı olduğunu belirterek, küresel ısınmanın  Antarktika'da buz kaybını hızlandırdığını ifade etti.

Bu yılın başlarında yapılan bir araştırma, Antarktika kıtasında buzul  erime oranının, 16 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 280 arttığını ortaya  koymuştu. 

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TAGS: NASA ilan etti! Kopuyor..., HABER, kıbrıs,
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