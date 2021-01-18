NASA 'Marş kaşifi'nin görevine son verdi

6 aylık yolculuğun ardından yaklaşık iki yıl önce Kızıl Gezegen'e iniş yapan InSight yolun sonuna geldi.



Engadget'ta yer alan habere göre, NASA 'Marş kaşifi' olarak da anılan InSight'ın görevine son verdi.



Mars'ta görevi boyunca pek çok denemesi başarısızlık ile sonuçlanan araç yüzey altında çalışma yapması için tasarlanmıştı.



Kızıl Gezegen'de sismik incelemeler yapması beklenen araç yaşanan arızalar sonucu Mars'ın yeraltı katmanlarına ilişkin veri toplayamadı.



NASA'nın diğer Mars keşif aracı Curiosity, 2012 yılında Gale Krateri'ne inmişti.

Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı.



"Mars Exploration Rover-B" (Mars Keşfi Aracı-B) ya da kısaca "MER-B" olarak adlandırılan Opportunity de NASA'nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 2004'te gezegende Meridiani Planum Platosu'na inerek gezegen topoğrafyasına ilişkin gözlemler yapmaya başlamıştı.

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18/01/2021 09:00