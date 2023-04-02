NASA, Mars'a ilk insanları indirmek için yeni ofisini açtı

Perşembe günü NASA, "Ay görevleri" gerçekleştirilmesine "ve Mars'a ilk insanların indirilmesine" katkı sağlamak adına, uzay ajansının Washington'daki genel merkezinde yeni bir "Ay'dan Mars'a Programı Ofisi" kurduğunu duyurdu.

Independent Türkçe’nin haberine göre, NASA yöneticisi Bill Nelson, "Ay'dan Mars'a Programı Ofisi, NASA'nın cesur Ay görevlerini yerine getirmeye ve Mars'a ilk insanları indirmeye hazırlanmasını sağlayacak" diye belirtti.

Nelson şöyle dedi:

Şu anda keşiflerin altın çağı yaşanıyor ve bu yeni ofis, NASA'nın Ay'daki uzun süreli varlığını başarıyla kurmasını sağlamasına destek olacak. Bu da insanlığın Kızıl Gezegen'e doğru bir sonraki dev sıçramasına hazırlanması için gerekli.

Bu yeni ofis, NASA'nın Artemis Ay görevleri de dahil, yaklaşan uzay keşif programları için donanım geliştirme, görev entegrasyonu ve risk yönetimi işlevlerine odaklanacak ve insanlı Mars görevlerine öncülük edecek.

NASA, ofisin insanlı Mars görevlerini destekleyecek uzun vadeli geliştirmelerin planlama ve analizlerinin yapılmasına da öncülük edeceğini belirtti.

Uzay ajansı, daha önce kurumun Yaygın Keşif Sistemleri Geliştirme Birimi'nde yönetici yardımcısı olarak görev yapan Amit Kshatriya'nın ofisin ilk başkanı olarak görev yapacağını açıkladı.

Artemis I görevi kapsamında NASA, geçen yılın sonlarında mürettebatsız Orion kapsülünü Ay yörüngesine gönderip geri getirerek uzay aracının ve yeni uzay fırlatma sisteminin uçuşa uygunluğunu halihazırda kanıtlamıştı.

Halihazırda ABD'nin uzay ajansı, 2024'ün sonlarında Ay'ın etrafına 4 astronottan oluşan bir mürettebat göndermeyi planlıyor. Planlandığı gibi giderse, bunun sonucunda 2025'te Ay'ın güney kutbuna ayak basılabilir.

NASA, Ay'daki ilk kadın ve ilk siyah kişinin Artemis aracılığıyla Ay'a inmesini ve bunun uzun vadeli ve sürdürülebilir bir şekilde Ay'da kalmanın önünü açmasını umuyor.

Kurum bunun, Ay yüzeyini daha önce hiç olmadığı kadar keşfetmeye ve Mars'a yönelik gelecekteki astronot görevlerine hazırlanmaya katkı sağlayabileceğini belirtti.

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02/04/2023 22:01