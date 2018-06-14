NASA: Mars'ta toz fırtınası çıktı, keşif aracı ile irtibat kesildi

NASA'dan yapılan açıklamada Mars'ta çıkan toz fırtınası gezegenin dörtte birini kapladı. NASA'nın Mars keşif aracı ile irtibatı kesildiği bilgisi akatarılırken, aracın, şu anda nerede olduğunun ise bilinmediği belirtildi.

Habertürk Tv'de yer alan ahbere göre Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif aracı Opportunity ile irtibatın kesildiği bildirildi. NASA'dan yapılan açıklamada, uçuş kontrolörlerinin, devasa toz fırtınasının yayıldığı gezegende görevli keşif aracından bildirim alınamadığı belirtildi.

Mayıs sonundan bu yana etkili olan toz fırtınası, büyüyerek Kızıl Gezegen'in 4'te 1'ini kaplamış durumda. Keşif aracının şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Uzmanlar, Opportunity ile, bataryasının yeniden dolması için gerekli güneş ışığını görene kadar yeniden temas kurulamayabileceğini, bunun da günlerce sürebileceğini ifade ediyor. Ancak keşif aracı kuma gömüldüyse güneşten enerji ihtiyacını da karşılayamayabilir.

"Mars Exploration Rover-B" (Mars Keşfi Aracı-B) ya da "MER-B" olarak da adlandırılan Opportunity, NASA'nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 7 Temmuz 2003'te uzaya fırlatılmış, 25 Ocak 2004'te Mars'ta Meridiani Planum Platosu'na inmişti.