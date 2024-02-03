NASA, Merkür gezegeninin yeni görüntülerini paylaştı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Güneş sisteminde, güneşe en yakın gezegen olan Merkür'ün yeni fotoğraflarını paylaştı.

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03/02/2024

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NASA, Merkür gezegeninin yeni görüntülerini paylaştı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Güneş sisteminde, güneşe en yakın gezegen olan Merkür'ün yeni fotoğraflarını paylaştı.

NASA, Merkür gezegeninden yeni görüntüler almayı sürdürüyor.

Merkür projesi, ilk Amerikalı astronotları uzaya gönderen NASA programıydı.

Astronotlar Merkür Projesi sırasında toplam altı uzay uçuşu gerçekleştirdi.

Bu uçuşlardan ikisi uzaya ulaştı ve hemen aşağı indi.

Diğer dördü yörüngeye girdi ve Dünya'nın etrafında döndü.

Bu altı uçuştan ilki 1961'de, sonuncusu ise 1963'te yapıldı.

03/02/2024 14:44
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TAGS: NASA, Merkür, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi
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