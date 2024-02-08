NASA onlarca çalışanını işten çıkarıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bütçe kesintileri nedeniyle California eyaletinde bulunan Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki (JPL) 530 çalışanını işten çıkarttı.

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08/02/2024

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NASA onlarca çalışanını işten çıkarıyor

NASA'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Ajans bütçe kesintileri nedeniyle yüzde 8'lik bir küçülmeye gitti. Bütçe kesintisi çerçevesinde, JPL'de görevli 530 personelin işine son verildi.

JPL Güney California Direktörü ve Misyon Sorumlusu Laurie Leshin, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, işten çıkarma kararını "üzücü ancak gerekli" olarak nitelendirdi.

Leshin, kararın, bütçe kesintileri ardından harcamalarda kısıtlamaya gitmek amacıyla alındığını ifade etti.

Bütçe kesintisinden etkilenen, Mars'tan kaya ve toz örnekleri toplayıp Dünya'ya getirmesi planlanan "Mars Sample Return" (MSR) misyonu dikkati çekiyor.

Bu misyonla NASA'nın Mars'a insan göndermesine yönelik hazırlık sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor.

08/02/2024 17:11
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TAGS: NASA, çalışan, grev
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