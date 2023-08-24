NASA paylaştı: Güneş'te tespit edilen devasa leke Dünya'da büyük etkiye yol açabilir

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Güneş üzerinde önümüzdeki hafta Dünya ile karşı karşıya gelene kadar muhtemelen büyümeye devam edecek dev bir güneş lekesi tespit etti. Uzmanlar, çevresine göre daha soğuk olan bu karanlık bölgenin, Dünya’nın elektrik şebekelerini devre dışı bırakabilecek enerjik patlamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

NASA’nın Mars’taki Perseverance keşif aracı, Güneş’ten 245 milyon kilometreden daha uzakta bulunan lekenin görüntülerini çekti.

Perseverance , Kızıl Gezegen'deki Jezero Krateri'ni keşfederken 17 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar güneş lekesini gözlemledi.

Araştırmacılar, konuya ilişkin olarak, “Mars Güneş’in uzak tarafında döndüğü için Perseverance yaklaşan güneş lekelerini bizden bir hafta önce görebiliyor. Bunu bir hafta önce gelen bir uyarı olarak kabul edin. Büyük bir güneş lekesi yaklaşıyor.” açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte, görüntüler uzayın karanlığında asılı duran sönük bir güneşi ve yüzeyinde hareket eden bulanık, karanlık bir oluşumu gösteriyor. Bilim insanları, "Bu düşük çözünürlüklü görüntülerde görünebilmek için büyük bir güneş lekesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

GÜNEŞ LEKELERİ NASIL OLUŞUYOR?

Güneş lekeleri, Güneş'in manyetik alanı Dünya'nınkinden yaklaşık 2 bin 500 kat daha güçlü olduğunda meydana geliyor.Güneş'in iç kısmında bulunan manyetik alanlar, yüzeyine kadar uzanabilir ve bu alanlar zamanla lekelere yol açabilir. Güneş'in manyetik aktivitesi, Güneş'in iç kısmında dönme hareketi göstermesi ve bu nedenle manyetik alanlarının sarmal bir yapı sergilemesiyle ilgilidir.

Güneş lekeleri, daha düşük sıcaklıklara sahip bölgelerdir ve bu nedenle çıplak gözle görülebilirler. Bu lekeler, yüzeyindeki gazların ve plazmanın manyetik alanlarının yoğunluğu ve karmaşıklığı ile ilişkilidir. Güneş lekeleri genellikle karanlık ve soğuk görünür, çünkü manyetik alanlar, normalden daha düşük sıcaklık ve yoğunluktaki gazın yüzeyine nüfuz eder ve bu bölgelerde termal enerji azalır.

Güneş lekeleri dönemsel olarak ortaya çıkar ve kaybolur. Bu aktivite, Güneş'in 11 yıllık bir manyetik döngüsü ile ilişkilidir, bu döngüde manyetik aktivite artar ve azalır. Güneş lekeleri, büyük patlamalar ve güneş rüzgarı gibi Güneş'in etkinliğinin bir yansımasıdır.

Bu tür patlamalar, Güneş fırtınalarına ve Dünya'da manyetik fırtınalara yol açabilir, bu da radyo iletişimini etkileyebilir ve uzay araçlarının çalışmasını tehlikeye atabilir.

Sonuç olarak, güneş lekeleri Güneş'in manyetik aktivitesinin bir sonucudur ve yüzeyindeki manyetik alanların yoğunluğu ve karmaşıklığına bağlı olarak ortaya çıkarlar.