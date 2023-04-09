NASA paylaştı: Uranüs'ün şimdiye kadarki en ayrıntılı fotoğrafı geldi

James Webb Uzay Teleskobu Uranüs'ün oldukça ayrıntılı bir görüntüsünü yakaladı. Teleskop,18 Aralık 2021 tarihinde fırlatılmıştı ve bu yeni görüntü, teleskobun Dünya yörüngesindeki test aşamaları sırasında çekildi.

DÜNYADAN GÖZLEMLENMESİ OLDUKÇA ZOR

Bununla birlikte Uranüs, Güneş Sistemi'nin dış gezegenlerinden biri olup, gaz devi Jüpiter ve Satürn'ün ardından en büyük üçüncü gezegendir. Ancak, yörüngesi nedeniyle Dünya'dan gözlemlemesi oldukça zordur ve gözlemlenebilirliği sınırlıdır.

James Webb'in görüntüleri, gezegenin görünmeyen halkalarını gösterirken, 27 uydusundan sadece birkaçını tespit edebildi.

Ancak, bu görüntüler bilim insanlarına gezegenin atmosferi ve yapıları hakkında daha fazla bilgi sağlayacak ve Güneş Sistemi'nin oluşumu ve evrimi hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmamıza yardımcı olacak.

James Webb'in baş bilimcisi Mary Barsony, "Uranüs, Güneş Sistemi'nin bilinen en ilginç gezegenlerinden biri ve James Webb'in bu görüntüleri, bizlere Uranüs'ün detayları hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sağladı." dedi.

Öte yandan, James Webb Uzay Teleskobu ile birlikte bilim insanları iGüneş Sistemi'ndeki diğer gezegenler ve galaksiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

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09/04/2023 20:14