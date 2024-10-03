NASA, Plüton'un en büyük uydusu Charon'un yüzeyinde karbondioksit izleri tespit etti

JWST aracılığıyla Plüton'un en büyük uydusu Charon'u inceleyen araştırmacılar, uydunun yüzeyinde daha önce bu gökcisminde rastlanılmamış olan karbondioksit bileşiği saptadı.

Araştırmacılar ayrıca, yüzeyi su buzu ile kaplı uyduda hidrojen peroksit bileşiği izine de rastladı.

Araştırma "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

NASA'nın New Horizons uzay aracı yardımıyla 2015'te Charon'un yüzeyinin su buzu ile kaplı olduğu keşfedilmişti.