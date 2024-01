NASA, Samanyolu dışından gelen 'beklenmedik ve açıklanamayan' bir sinyal tespit etti

enerjiye sahip gama ışınının geldiği yöndeki belirsizliği tasvir ediyor (NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi)

Bilim insanları galaksimizin dışından gelen beklenmedik ve açıklanamayan bir sinyal buldu.

Araştırmacılar bu gizemli unsura, NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilerde tamamen başka bir şey ararken rastladıklarını söylüyor.

Sinyalin benzer bir yöne doğru giden ve neredeyse aynı büyüklükteki başka bir gama ışını sinyaliyle ilişkili olduğu anlaşılırken, o sinyal de henüz açıklanamadı.

Araştırmacılar yeni cismi, evrenin başlangıcından kalan radyasyon anlamına gelen kozmik mikrodalga arkaplan ışıması veya kısaca CMB'yle (cosmic microwave background) ilgili bir gama ışını unsurunu ararken buldu.

Onlarca yıl önce bilim insanları CMB'nin Aslan takımyıldızına doğru daha sıcak ve yoğun, ters yöndeyse daha soğuk ve daha az mikrodalga yayan bir yapıya sahip olduğunu tespit etmişti. CMB'deki değişimleri düzgünce görebilmeleri için bu sinyalin ortadan kaldırılması gerektiğinden bilim insanları, bu yapıyı daha iyi anlamak istiyor.

Yeni araştırmada bilim insanları aynı "dipol" yapının gama ışınlarında da görünüp görünmediğine bakmak istedi. Bunu da gün boyunca tüm gökyüzünü tarayan bir NASA uzay teleskobunu kullanarak yaptılar.

Araştırmacılar böyle bir dipol yapı buldu. Ancak bu tamamen başka bir yerdeydi; güney gökyüzünde, CMB'nin bulunduğu yerden çok uzaktaydı.

Yeni keşfedilen dipol de ultra yüksek enerjili kozmik ışınlarda veya kısaca UHECR'lerdeki (ultrahigh-energy cosmic rays) dipolle aynı yönden geliyor. Her ikisi de yakın büyüklüklere sahip.

Bilim insanları bu iki olgunun muhtemelen bağlantılı olduğunu düşünüyor. Muhtemelen aynı kaynaktan geliyorlar ve bu da benzer yapıda olmalarını açıklıyor.

Bilim insanları ya bu kaynağın ne olduğunu bulmayı ya da bu iki unsurun neden var olduğuna yeni bir açıklama getirmeyi umuyor.

Bulguları açıklayan "Probing the Dipole of the Diffuse Gamma-Ray Background" (Dağınık Gama Işını Arkaplanının Dipolünün İncelemesi) başlıklı makale, The Astrophysical Journal Letters'ta yayımlandı.

14/01/2024 21:10