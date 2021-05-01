NASA, SpaceX ile çalışmaları durdurma kararı aldı

NASA'nın Artemis projesi kapsamında gerçekleşecek astronotların Ay’a inişi için uzay aracı arayışında iki ezeli rakip Jeff Bezos ve Elon Musk, Blue Orijin ve SpaceX aracılığıyla yeniden karşı karşıya gelmiş ancak NASA, SpaceX ile projeye devam edeceğini açıklamıştı.

Blue Origin, Dynetics ve SpaceX'in projelerinin değerlendirilmesinden sonra 2.9 milyar dolarlık anlaşma Elon Musk'ın şirketi ile gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz günlerde Blue Origin, NASA'nın bu kararına itiraz ederek Hükümet Sorumluluk Bürosu'na bir protesto başvurusunda bulundu. Bu protestoya Dynetics de eklendi ve NASA bir süre projeyi durdurma kararı aldı.

NASA sözcüsü Monica Witt, 26 Nisan'da yapılan itirazlar sonucunda sorunlar çözülene kadar projenin askıya alındığını duyurdu.

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01/05/2021 12:22