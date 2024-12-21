NASA tarih verdi: 10 katlı bina büyüklüğündeki asteroit Dünya'ya yaklaşıyor!

NASA, 24 Aralık 2024 tarihinde 10 katlı bina büyüklüğündeki devasa bir asteroitin Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) saatte 23 bin 160 kilometre hızla gelen 2024 XN1 adlı dev asteroitin Dünya’ya çarpmadan güvenli bir mesafeden geçeceğini söyledi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya doğru hızla yaklaşan devasa bir asteroit hakkında uyarıda bulundu.

Uzay ajansı, 24 Aralık sabahında, 2024 XN1 adlı devasa bir asteroitin Dünya’ya tehlike oluşturmadan geçiş yapacağını duyurdu.

10 katlı bir bina büyüklüğündeki asteroit, saatte 23 bin kilometreden fazla hızla ilerleyerek gezegenimize 7,21 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.

18 KAT DAHA UZAK

Bu mesafe, Ay ile Dünya arasındaki uzaklığın yaklaşık 18 katı. Uzmanlar, bu tür geçişlerin görece yakın olduğunu ancak herhangi bir çarpışma riskinin bulunmadığını belirtiyor.

ÇARPIŞMA RİSKİ YOK AMA TEHLİKE BÜYÜK

Royal Greenwich Gözlemevi’nden astronom Jess Lee, asteroitin Dünya’ya çarpma olasılığının sıfır olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Asteroit oldukça uzakta olacak, bu yüzden Dünya için bir tehlike oluşturmuyor. Ancak bu büyüklükteki bir cisim gezegenimize çarpsaydı, sonuçları çok yıkıcı olabilirdi."

12 MİLYON TON TNT GÜCÜNDE

Bilim insanları, 2024 XN1’in Dünya’ya çarpması durumunda, 12 milyon ton TNT gücünde bir enerjiyle etki yaratacağını ve 2 bin kilometrekarelik bir alanı yerle bir edebileceğini tahmin ediyor.

Bu, 1908 yılında Rusya’da meydana gelen ve 80 milyon ağacın yok olmasına neden olan Tunguska Olayı’na benzer bir felaket anlamına geliyor.