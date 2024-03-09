NASA teknolojisiyle üretim: Bu çantanın yüzde 99'u hava!

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Coperni defilesi, unutulmaz anlara sahne oldu. 2024 Sonbahar- Kış koleksiyonunu sunan markanın defilesine enteresan tasarımıyla dikkat çeken çanta damga vurdu.

Marka defilede transparan tasarımıyla dikkat çeken yeni model çantasını tanıttı. "Aerogel Air Swipe Bag" adlı çantanın bu enteresan görünümünün sebebi ise yüzde 99'ının havadan, yüzde 1'inin ise camdan oluşması.

NASA teknolojisini kullanan marka, "aerojel" adında bir madde kullandı.



Genellikle "mavi duman" veya "katı duman" olarak anılan aerojel, süngerimsi, gözenekli bir yapıya sahip, hacminin yüzde 99'undan fazlasının açık alan olduğu, camdan bin kat daha az yoğunluğa sahip silikon bazlı bir katıdır.

BULUT GİBİ GÖRÜNÜYOR



Adeta bir bulut gibi görünen çanta, nanomalzemeden üretilen en büyük parça olma özelliği taşıyor. Çantanın ağırlığı ise yalnızca 37 gram.

Marka çantayı tanıtırken şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok hassas (ve kırılgan olmayan) nanomateryal, NASA tarafından yıldız tozunu yakalamak için kullanıldı: Çünkü aşırı ısıya ve ağırlığının 4000 katı basınca dayanabiliyor. Bu Air Swipe çantası, bu uzay teknolojisi nanomalzemesinden yapılmış şimdiye kadarki en büyük nesnedir. Çanta, Ioannis Michaloudis tarafından geliştirildi.

SPREY ELBİSE



2022 yılında sahneye çıkan Hadid, üzerine tasarlanan Coperni imzalı sprey elbiseyle moda tarihine geçmişti. Hadid, üzerine püskürtülen boyalarla oluşturulan beyaz elbisesiyle podyumda yürüdü.Hadid beyaz topuklu ayakkabıları ve tek parça iç çamaşırıyla podyuma geldi. Elleriyle bedeninin üst kısmını kapatan Hadid'e dört sanatçı özel bir karışımı bir araya getirerek üzerine püskürtme yaptı.

GÖKTAŞINDAN LÜKS ÇANTA



Copern daha önce de 55 bin yıl önce Fransa'nın güneyine düşen bir göktaşından ürettiği el çantasıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.