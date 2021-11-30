NASA, uzay yürüyüşünü erteledi

NASA astronotları Thomas Marshburn ve Kayla Barron'un yapacağı uzay yürüyüşünün ertelendiği açıklandı. Ertelenme sebebi olarak, uzayda kullanım dışı uyduların yarattığı enkaz parçalarının tehlike arz etmesi gösterildi.

NASA açıklamasında 29 Kasım Pazartesi akşamı NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu için bir enkaz bildirimi aldı. Astronotlar için oluşturabileceği riski doğru bir şekilde değerlendirme fırsatının olmaması nedeniyle, ekipler daha fazla bilgi elde edilene kadar uzay yürüyüşünü ertelemeye karar verdi denildi. İki astronot, bugün yapılması planlanan uzay yürüyüşünde arızalı S-bandı Anten Alt Grubunu (SASA) yedeği ile değiştirecekti.

YÖRÜNGEDE 27 BİNDEN FAZLA ENKAZ VAR

Uzay çöpü veya uzay enkazı, insanlar tarafından uzayda bırakılan görevini tamamlamış veya bozulan ölü uydu parçaları için kullanılan bir terimdir. Ayrıca, bir roketten ayrılan enkaz parçaları veya boya parçaları gibi daha küçük parçalar da uzay enkazı sayılmaktadır. NASA Dünya yörüngesinde 27 binden fazla parça enkaz bulunduğunu ve bazı parçaların takip edilemeyecek kadar küçük olduğunu belirtti. Ancak küçük de olsa bu enkaz parçaları, çok yüksek hızda ilerlediği için insanlı uzay uçuşlarını ve robotik görevleri tehdit ettiği belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



30/11/2021 11:32