NASA uzaydan 'yılbaşı ağacı' paylaştı

NASA, yıldız doğumunun en güzel örneklerini sergileyen iki yıldız kümesinin etkileyici görüntülerini yayımladı.

Küçük Macellan Bulutu’nun kenarlarında yer alan NGC 602 yıldız kümesi, gökyüzünde dev bir çelenge benzeyen yapısıyla dikkat çekiyor. NGC 2264 ise Noel ağacına benzer yapısıyla dikkat çekiyor.

Bu yıldız kümesi, evrenin milyarlarca yıl önceki şartlarını yansıtan, ağır elementlerin düşük olduğu bir ortamda bulunuyor. NGC 602’nin incelenmesi, erken dönem yıldız oluşumlarına dair önemli bilgiler sunuyor.NGC 602, yaklaşık 200 bin ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve NASA’nın Chandra X-ray Gözlemevi ile James Webb Uzay Teleskobu’ndan alınan verilerle detaylı bir şekilde görüntülendi.

Webb teleskobundan elde edilen verilerde, portakal, sarı, yeşil ve mavi tonlarında yoğun toz bulutlarından oluşmuş bir halka yapısı görülüyor. Chandra’nın kırmızı renkteki verileri ise bu çelengi aydınlatan genç ve büyük kütleli yıldızların yüksek enerjili ışınlarını gözler önüne seriyor.

GÖKYÜZÜNDEKİ YILBAŞI AĞACI

NGC 602’nin yanında, NASA başka bir yıldız kümesi olan NGC 2264’ün görüntülerini de yayımladı. Dünya’dan yaklaşık 2 bin 500 ışık yılı uzaklıkta yer alan bu yıldız kümesi, “Noel Ağacı Kümesi” olarak da biliniyor.

1 ila 5 milyon yıl yaşındaki genç yıldızlardan oluşan bu küme, Chandra X-ray verileri ve Arizona’daki bir astrofotoğrafçı tarafından çekilen optik verilerle bir araya getirildi.

NGC 2264, Güneş’ten yaklaşık bin kat daha genç olan yıldızları barındırıyor. Chandra verilerinde kırmızı, yeşil ve mavi tonlarda gösterilen yüksek enerjili X-ray ışınları, yıldızların dinamik yapısını gözler önüne seriyor. Bu görüntüler, yıldızların yaşam döngüsünün farklı evrelerini incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Bu görseller, NASA’nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi tarafından yönetilen Chandra programı sayesinde mümkün oldu. Chandra’nın bilim operasyonları Cambridge, Massachusetts’te, uçuş operasyonları ise Burlington, Massachusetts’teki Smithsonian Astrofizik Gözlemevi tarafından yürütülüyor.