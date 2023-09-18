NASA: Uzaylı teknolojisinin atmosferde faaliyet gösterdiği göz ardı edilemez

NASA, UFO’ları çevreleyen “olumsuz algıyı” ortadan kaldırmak ve bunu bilimsel olarak saygın bir çalışma alanı haline getirmek istediğini duyurdu.

Kurum, UFO çalışmalarını daha bilimsel bir zemine oturtma çabasının bir parçası olarak, onlara UAP (Tanımlanamayan anormal fenomenler) demeyi tercih ettiğini açıkladı.

Fizikten astrobiyolojiye kadar çeşitli bilimsel alanlarda 16 uzmandan oluşan bir NASA paneli, UAP'lerle ilgili bir rapor hazırladı.

"YÜKSEK KALİTELİ GÖZLEMLER SINIRLI"

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Gökyüzümüzde balon, uçak ya da bilinen doğal fenomenler olarak tanımlanamayan cisimlerin gözlemleri dünya çapında tespit edilmiştir, ancak yüksek kaliteli gözlemler sınırlıdır. Bilimin doğası bilinmeyeni keşfetmektir ve veriler bilim insanlarının evrenimizin sırlarını keşfetmek için kullandıkları dildir."

Diğer taraftan raporda ayrıca, “Çok sayıda anlatı ve görsele rağmen, tutarlı, ayrıntılı ve derli toplu gözlemlerin olmaması, şu anda UAP hakkında kesin, bilimsel sonuçlara varmak için gereken veri bütününe sahip olmadığımız anlamına geliyor. Ancak, eğer galakside dünya dışı yaşam formları olması makulse, Dünya atmosferinde faaliyet gösteren bilinmeyen uzaylı teknolojisi da makuldür.” denildi.

Araştırmacılar, söz konusu raporun önceki UFO olaylarının bir incelemesi değil, gelecekte UAP'lerin bilimsel olarak nasıl inceleneceği ve değerlendirileceğine dair bir yol haritası niteliğinde olduğunu açıkladı.

Raporun yazarları, ABD Ordusu'nun da UAP'lere ilişkin kamuya açık olmayan gizli görüntü ve raporlara sahip olduğunu kabul etti.

Son olrak NASA, kendi uydularının yanı sıra ticari uyduları da kullanarak ve verileri analiz etmek için yapay zeka kullanarak UAP'leri bilimsel olarak incelemek için 'uyumlu bir çaba' göstereceğini açıkladı.