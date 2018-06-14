NASA yayınladı, uçak testte böyle çakıldı!

NASA'nın aylar önce paylaştığı uçuş testindeki kaza görenleri şaşkına çeviriyor. Uçak yere bakın nasıl çakılıyor? İçerisinde neler oluyor?

Uçak önce sola doğru kayıyor; ardından sol kanat yere temas ediyor ve kanat kopuyor. Kanadın kopmasıyla birlikte her yer toz duman oluyor ve ardından uçak alev topuna dönüyor.

Şimdi de farklı bir açıdan uçak kazasına bakalım. Uçak yere kontrollü bir şekilde inemiyor ve sol kanat önce yerle temas ediyor.

İşte kanadın yere temas ettiği an... Uçağın kanadının yere temas etmesinin ardından alev topuna döndüğü an...