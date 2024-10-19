NASA'dan 3 milyon dolar ödüllü yarışma

NASA, uzun süreli Ay görevlerine hazırlanırken, bazı sorunlarla karşılaşıyor; özellikle uzayda daha az çöp nasıl yaratılır ve oluşan çöplerle ne yapılır? Bu nedenle ABD uzay ajansı, LunaRecycle Yarışması’nı başlattı.

NASA'nın açıklamasına göre, bu yarışma, katı atıkları azaltan ve uzun vadeli Ay görevlerinin sürdürülebilirliğini artıran geri dönüşüm çözümlerinin tasarım ve geliştirilmesine odaklanan iki aşamalı bir rekabetten oluşuyor.

NASA, hem fiziksel donanım hem de dijital ikiz veya sanal kopya tasarımları arıyor.

TEKNİK GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMA

Birinci aşama için NASA, ekiplerin çözmesi gereken teknik gereksinimlerin yer aldığı 365 günlük bir görev senaryosu sağladı. Bu aşamaya katılmak isteyen ekiplerin başvurularını 31 Mart 2025'e kadar yapmaları gerekiyor. NASA, kazananı Mayıs ayında açıklayacak.

İŞLEYEN PROTOTİP OLUŞTURMA

İkinci aşamada, ekipler birinci aşamanın kazanan tasarımının işleyen bir prototipini inşa etmek zorunda olacaklar. Birinci aşamaya katılmayan ekipler de bu aşamaya katılma hakkına sahip. NASA, bu aşamanın detaylarını birinci aşama tamamlandıktan sonra paylaşacağını belirtiyor.

ABD ve uluslararası tüm katılımcılar, önce 31 Mart 2025'e kadar İlgi Beyanı Formu aracılığıyla kayıt yaptırmak zorunda. Ekipler kayıtlarını ve destekleyici belgelerini gönderdikten sonra, yarışma yöneticileri kayıtları gözden geçirip belirlenen ekip liderine bildirimde bulunacak.

Ödül dağılımı ise şu şekilde olacak: Birinci aşamada en iyi fiziksel prototip 600.000 dolar, en iyi dijital ikiz 400 bin dolar kazanacak. İkinci aşamada ise en iyi işleyen prototip 1.4 milyon dolar, en iyi dijital ikiz 600 bin dolar ödül kazanacak.

YERKÜREDE GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR

NASA, uzayda çöp yönetimi sorununu çözmenin yanı sıra, bu yarışmanın Dünya'daki geri dönüşüm yöntemlerini de iyileştireceğini umuyor. Bu, ya verimliliği artıran ve toksik çıktıları azaltan yeni süreçler ya da dünya genelindeki toplulukların kullanabileceği küçük ölçekli teknolojiler aracılığıyla gerçekleşebilir.