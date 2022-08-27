NASA'dan 'Ay' hamlesi: 37 milyar dolar harcandı
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni nesil mega roketiyle geçmişte Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmaya hazırlanıyor.
27/08/2022
NBC News’in haberine göre, NASA, gelecek pazartesi Florida`da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacak.
Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral`da Kennedy Uzay Merkezi`nden fırlatılması, Ay`ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya`ya dönmesi planlanıyor.
Uçuş, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en karmaşık ve güçlü roket gemisi olduğu düşünülen SLS-Orion uzay aracını, zorluk testinden geçirmeyi hedefliyor.