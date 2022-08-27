NASA'dan 'Ay' hamlesi: 37 milyar dolar harcandı

NBC News’in haberine göre, NASA, gelecek pazartesi Florida`da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacak.

Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral`da Kennedy Uzay Merkezi`nden fırlatılması, Ay`ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya`ya dönmesi planlanıyor.

Uçuş, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en karmaşık ve güçlü roket gemisi olduğu düşünülen SLS-Orion uzay aracını, zorluk testinden geçirmeyi hedefliyor.

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27/08/2022 10:44