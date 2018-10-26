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NASA'dan Cadılar Bayramı paylaşımı!

NASA'nın uzay teleskobu Hubble, 'Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti

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26/10/2018

NASA'dan Cadılar Bayramı paylaşımı!

NASA'nın uzay teleskobu Hubble, 'Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti. NASA söz konusu kareyi sosyal medya hesaplarından milyonlar ile paylaştı.

 

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi bizler ile paylaştı.

 

2020 yılında görevi James Webb'e bırakacak olan Hubble, emekli olmaya hazırlanıyor. Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

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TAGS: NASA’dan Cadılar Bayramı paylaşımı!, haber, rkı
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