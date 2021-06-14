NASA’dan Dünya’yı koruyacak teleskop için onay

NASA, Near-Earth Object Surveyor uzay teleskopunu (NEO Surveyor) geliştirmenin bir sonraki aşamasına geçme planlarını açıkladı. NEO Surveyor, gezegenin yörüngesinin 30 milyon mil yakınında potansiyel olarak tehlikeli asteroitleri ve kuyruklu yıldızları tespit etmeye yardımcı olarak Dünya’nın gezegeni savunma çabalarına yardımcı olacak.

NASA yaptığı açıklamada; potansiyel olarak tehlikeli olan, Dünya’ya yakın nesnelerin keşfedilmesinin, karakterize edilmesinin ve izlenmesinin yaklaşma ya da çarpma ihtimalindeki etkileri azaltmak için hazırlıkların yapılmasını sağlamada çok önemli olduğunu söyledi.

2026 YILINDA FIRLATILACAK

NEO Surveyor’un üretimi, 2013 yılında Rusya’daki Chelyabinsk olayının yaşanmasını ya da bir asteroidin şehrin üzerinde patlaması gibi henüz benzeri yaşanmamış olayların önlenmesine yardımcı olacak. Bilim insanları Dünya’ya yaklaşan nesnelere karşı temkinli davransa da şu anda önümüzdeki yüzyıl için bilinen herhangi tehdidin olmadığı da belirtiliyor.

NEO Surveyor program uzmanı Mike Kelley, “NEO Surveyor, NASA’nın Dünya için tehlike oluşturabilecek asteroitleri ve kuyruklu yıldızları keşfetme hızını hızlandırma yeteneğine sahip olacak ve asteroitlerin yüzde 90’ını keşfetmek için tasarlandı” dedi.

Teleskopun 2026’nın ilk yarısında fırlatılması planlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



14/06/2021 17:11