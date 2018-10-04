Nasa'dan Kıbrıs ilgilendiren açıklama

1981-2010 ortalaması 13.5 derece olurken, ortalama artışın 0.7 derece olduğu tespit edildi. Türkiye’de kuraklık tehlikesi…

Öte yandan, Son 40 yılda Türkiye’deki ortalama sıcaklık 1.5 derece arttı. 2100 yılına kadar 1.5 derece daha artarsa Türkiye’de kuraklığa neden olacak, içme suyu ile gıda sıkıntısı yaşanacak. Güney Kore’de gereçekleştirilen “Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli”nin ardından 8 Ekim günü “1.5 Derece Küresel Isınma Özel Raporu” açıklanacak.

İklim Haber Platformu üyeleri ise global raporun açıklanmasından önce ilginç bir çalışmaya imza attı. Küresel ısınmaya bağlı 1.5 derecelik sıcaklık artışının Türkiye ve komşu ülkelere etkileri 'birbucukderece.com' adlı kamuoyu bilgilendirme sayfasından yayımlanan ve “Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli”nde açıklanacak raporun özeti olarak gösterilen çalışmada, “Küresel ortalama sıcaklıklar bir derecenin üzerine çıktı.

Türkiye’de ortalama sıcaklık artışı 1.5 dereceyi şimdiden geçti” ifadelerine yer veriliyor. Türkiye'ye etkileri çok olumsuz yansıyacak Milliyet'in haberine göre; Kamuoyunu bilgilendirme raporunda, “Küresel iklim değişikliği, ülkemizin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal riskleri her geçen gün artırıyor.

Türkiye’nin tümü için 1.5 derecelere varan sıcaklık artışı ve Türkiye’nin güney ve batı kesimleri için yüzde 30’lara varan yağış azalması öngörülüyor” deniliyor.

1.5 derecelik sıcaklık artışının Türkiye’ye etkileri kamuoyunu bilgilendirme sayfasında şöyle aktarılıyor: Türkiye’de 2017 yılında 598, 2016 yılında 654, 2015 yılında ise 731 meteorolojik afet gözlemlendi. Bu üç yıl, 1940’lardan beri ülke tarihinde en çok meteorolojik afetin görüldüğü yıllar olarak ön plana çıktı.

Verilere göre, son üç yıldaki bu afetlerin ortalama yüzde 80’inden fazlası fırtına, şiddetli yağış, sel ve dolu afeti olarak gerçekleşti. Sadece yaz aylarında binlerce ev ve iş yerini su bastı.