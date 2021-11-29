NASA’dan kritik uyarı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), Aralık ayında Dünya’ya doğru yaklaşmakta olan göktaşı hakkında açıklamalarda bulundu. NASA tarafından 2018 AH olarak isimlendirilen göktaşı, daha önce 2018 yılında Dünya’ya 300 bin kilometre kadar yaklaşmıştı.

NASA’nın asteroit izleyicisine göre, Aralık ayı sonlarında Dünya’ya doğru yola çıkacak. Eğer bu asteroit, Dünya'ya çarparsa atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma neden olacak.

Araştırmacılar, gök cisminin çapının 84 ila 190 metre arasında olduğunu tahmin ederken, bu da onu 12 megatonluk bir patlamayla sonuçlandığı iddia edilen Tunguska asteroidine benzer kılıyor.

EN TEHLİKELİ SEVİYEYE ALINDI

NASA, 2018 AH’ı, en tehlikeli seviye olan Apollo kategorisine aldı. Apollo asteroitleri, kendi gezegenimizin yörüngesiyle kesişen yörüngelere sahip olması nedeniyle ‘çarpışma tehlikesi bulunan göktaşları’ kategorisinde sınıflandırılıyor. Ancak NASA yine de 2018 AH’ın Dünya’ya çarpmasını çok olası görmediklerini açıkladı.

Ancak eğer göktaşının yörüngesinde bir değişiklik olursa, çarpmanın çok ciddi sonuçları olabileceği belirtiliyor.

Dünya'ya en son bir asteroid, 2013 yılında Rusya'ya ulaştı. 17 metre genişliğindeki oldukça küçük boyutlu gök cismi atmosfere girdiğinde parçalandı.

TUNGUSKA OLAYINI HATIRLATTI

Ancak, 2018 AH büyüklüğündeki i bir asteroidin son çarpması, 1908’de Rusya’daki Podkamennaya Tunguska Nehri üzerinde gerçekleşti. Göktaşı çarpması tarihe Tunguska olayı olarak geçti. Uzmanlar, 2018 AH Dünya’ya çarparsa, Tunguska olayından çok büyük sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda da uyardı. Tunguska'ya çarpan asteroidin boyutları tam olarak bilinmese de, 2018 AH'den daha küçük olduğu düşünülmüyor. Yani o da, yaklaşık 190 metre bir genişliğe sahipti.

Asteroid, Tunguska Nehri'nin birkaç kilometre yukarısında havada patladığında, 12 megatonluk büyük bir patlama meydana geldi ve binlerce kilometre genişlliğinde bir yıkıma neden oldu. Bu, onu İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından Hiroşima'ya atılan 15 kilotonluk atom bombasından 800 kat daha güçlü, Nagazaki’ye üç gün boyunca atılan 20 kilotonluk bombadan 600 kat daha güçlü yapıyor.

ABD’DEN ENDONEZYA’YA KADAR HİSSEDİLMİŞTİ

Fakat, patlamanın ardından yaklaşık 80 milyon ağacın tamamen yok olduğu bölgede hasar hala görülebiliyor ve yüzyıl geçmesine rağmen hala bölgede ağaç yetişmiyor. Ayrıca, o dönemde meydana gelen sarsıntı ve hava dalgaları ABD’den Endonezya’ya kadar birçok ülkede hissedildi.

2018 AH, 2002 JE9’un 1971’de gelişinden bu yana Dünya’ya bu kadar yakın geçen bilinen en büyük asteroit olacak.

Bu habere tepkiniz:



29/11/2021 12:43