NASA'dan 'sessiz süpersonik uçak' için tarih

NASA'nın ses hızını aştığında sonik patlama sesi çıkarmayan jet uçağı için beklenen tarih açıklandı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), yolcu ulaşımı ve sivil havacılık alanında test edilmek üzere ses hızını aştığında sonik patlama sesi çıkarmayan jet uçağı üretmesi için Lockheed Martin firmasıyla anlaşmaya varmıştı.

Hava yolculuklarında harcanan süreyi ciddi biçimde azaltacak olan uçak için beklenen açıklama geldi. NASA uçağın test uçuşlarının 2023'te yapılacağını açıkladı.

Şirketin, anlaşma kapsamında 2021 sonuna kadar NASA'nın test amaçlı kullanacağı bir prototipi tamamlamayı taahhüt ettiği daha önce açıklanmıştı.

Söz konusu uçak kullanıma girdiğinde 9 saatlik Londra New York uçuşunun süresi 3 saate düşecek.

SONİK PATLAMA YERİNE KAPI KAPANMA SESİ

"X-Plane" adı verilen özel yapım uçak, yaklaşık 17 bin metre (55 bin feet) yükseklikteyken saatte bin 500 kilometre hızla seyredebilecek. Uçağın ses hızını aşarken çıkardığı ses düzeyinin 75 algılanan desibel (PLdB) olacağı kaydedildi. Bu, bir otomobilin kapısının kapatılırken çıkan sese eşdeğer.

Ses seviyesindeki düşüşün, sivil amaçlı süpersonik hava ulaşımının önünü açacağı öngörülüyor. Düşük gürültülü süpersonik uçaklar, insan sağlığına zarar veren ve gürültü kirliliğine yol açan sonik patlamaları giderdiğinden kentsel alanlarda yolcu ve kargo ulaşımını olanaklı hale getirecek.

NASA, X-Plane ile 2023'ten itibaren belirli Amerikan şehirlerinde test uçuşları yapmayı planlıyor. Bu uçuşlardaki ses ölçümleri ve yöre halkının uçuşlara vereceği tepkilerinin sivil havacılık otoritelerine ses konusundaki düzenlemelerinde kılavuzluk etmesi öngörülüyor.