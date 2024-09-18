NASA'dan 'stadyum büyüklüğünde asteroid' uyarısı: Hızla Dünya'ya geliyor

NASA, Dünya'ya yaklaşan stadyum büyüklüğündeki asteroid ile ilgili yeni bir uyarı yayınladı.

NASA, 2024 ON isimli dev bir asteroidin saatte 40 bin kilometre hızla Dünya'nın yakından geçeceğini bildirdi.

5 Eylül'de fark edilen asteroit, Dünya'ya 990 kilometre mesafeden geçecek. Asteroidi takip eden NASA yetkilileri, Dünya'ya çarpma riskinin çok düşük olduğunu belirtti.

NASA'dan dün yapılan uyarıya göre, asteroid dev boyut ve hızı nedeniyle "potansiyel olarak zararlı" kategorisinde değerlendirildi. 2024 ON son olarak 2013'te Dünya yakınından geçmişti ve 2035'te de benzer şekilde gezegenimize yaklaşacak.

Dünya'ya yaklaşan bir başka asteroid olan 2024 PT5, 29 Eylül ve 25 Kasım arasında Dünya'nın yörüngesine girecek ve 56 gün süreyle "mini Ay" olarak Dünya'nın uydusu Ay’a eşlik edecek.