NASA'dan tarihi adım

NASA'nın uzay aracı saatte 101 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru yaklaşan Bennu isimli asteroite ulaştı.

Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, uzay aracı OSIRIS-REx'in gök taşı Bennu'ya indiğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, OSIRIS-REx'in 2 senelik yolculuğun ardından 500 metre çapındaki Bennu'ya ulaştığını bildirdi.

Bennu'ya ulaşmak için 2 milyar kilometrelik mesafe kateden OSIRIS-REx gök taşından bazı örnekler toplayacak.



NASA'nın uzay aracının toplayacağı örneklerin, güneş sistemimiz ile ilgili detaylı verilere ışık tutması bekleniyor.

800 milyon dolarlık proje 2023 yılında, Bennu’dan alınmış örneklerin dünyaya getirilmesiyle son bulacak.

Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, geçtiğimiz haftalarda ABD basınına yaptığı açıklamada Bennu'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama NASA'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizmişti.