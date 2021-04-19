NASA’dan tarihi başarı: Mars’ta başarılı uçuş gerçekleşti

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Mars’ta görevde olan minyatür robot helikopteri Ingenuity’nin başarılı bir şekilde kalkış ve iniş yaptığını duyurdu.

NASA, “Bu, başka bir gezegendeki bir hava aracının ilk kez kendi gücüyle kontrollü seyahat etmesi anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

NASA’da görevli olan ve Ingenuity projesinin müdürü olan MiMi Aung, kalkıştan önce yaptığı açıklamada, “Ekibimiz bu kalkışı bir roket fırlatılmasına benzetiyor ve bu şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu operasyonun başarılı olmasını istiyoruz. Mühendislikte her zaman belirsizlikler vardır” açıklamasını yapmıştı.

NASA’da görevli uzmanlar ve bilim insanları helikopterin uçuşunu anbean izledi.

NASA’nın Mars’taki mini helikopteri daha önce 11 Nisan’da benzer bir deneme yapacaktı. Fakat o dönemde sistemsel bir arıza sebebiyle bu uçuş gerçekleşmemişti.

GÖRÜNTÜLER BİRKAÇ GÜNE HAZIR

Ingenuity’nin altındaki iki kameranın, uçuş boyunca görüntülerini kaydetmiş olması bekleniyor. Ingenuity’yi Mars’a taşıyan Perseverance, havalanmayı yakından izledi ve çekim yaptı. Bu nedenle, NASA yetkililerine göre, her iki robotun video görüntüleri önümüzdeki birkaç gün içinde hazır olacak.

Ingenuity proje yöneticisi MiMi Aung, uçuş onayını aldıktan kısa bir süre sonra NASA görev kontrolündeki helikopter ekibine “Artık insanların başka bir gezegende bir robot uçağı uçurduğunu söyleyebiliriz” dedi.

DÖRT UÇUŞ DAHA YAPACAK

Ingenuity’nin bu başarısının ardından, kademeli olarak artan zorluklarda dört uçuş daha yapmaya çalışması planlanıyor. Uçuştan önce, NASA’dan Thomas Zurbuchen, Insider’a verdiği demeçte, bu başarının; helikopterin uçabilmesinden öte, Mars’taki keşiflere havadan bir boyut eklenebileceğinin kanıtı olduğunu söyledi.

NASA’nın Jet Tahrik Laboratuvarı’ndaki Ingenuity ekibinin mekanik lideri Josh Ravich ise bu gelişmeyi, dronların uçurumlardan, kanyonlardan aşağı uçabileceğini ve insanların ulaşamayacakları yerlerin artık erişilmez olmadığını gösteren bir adım olarak niteledi.

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19/04/2021 17:59