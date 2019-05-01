NASA'dan yeni bir meteor uyarısı!

NASA Başkanı Jim Bridenstine gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden birisi olan meteor hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jim Bridenstine gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden birisinin meteor çarpma riski olduğunun altını çizdi.

Gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden birisinin meteor çarpma riski olduğunun altını çizen Bridenstine, "Bizim neslimiz böyle bir olaya tanıklık edebilir" dedi.

Göktaşlarına karşı NASA geçtiğimiz yıl düğmeye basmış, gezegenimize çarpa riski olan göktaşlarına karşı mücadele için yeni bir silah geliştirmişti. Gezegenimizin yörüngesinde bulunacak bir uzay aracına entegre edilen sistemin adı DART (Double Asteroid Redirection Test) olarak açıklanmıştı.

DART için yoğun mesai harcayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi testlerde sona doğru emin adımlar ile ilerliyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, gezegenimizi olası bir felaketten korumak için geliştirilen bir buzdolabı kadar büyüklüğe sahip olan DART her şey yolunda giderse 2022 yılında bir astreodi'in rotasını değiştirmek için kullanılacak.

Geçtiğimiz aylarda bir İngiliz firması gezegenimizin sonuna neden olacak felaketler için bahis oranlarını belirlemişti.