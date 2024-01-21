NASA'nın 18 yıllık araştırması

NASA'nın Wild 2 kuyrukluyıldızından aldığı örnekler, gökcisminin geçmişine dair şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

Stardust uzay aracının 18 yıl önce getirdiği örnekleri incelemeyi sürdüren bilim insanları, gökcisminin evrenin oluşumuna dair bilgiler taşıdığını söyledi.

Wild 2'nin örneklerini yıllar önce inceleyen araştırmacılar, kuyrukluyıldızın Güneş Sistemi'ni oluşturan toz bulutundan kalıntılarla meydana geldiğini düşünüyordu.

Ancak yeni yapılan incelemelerde, Wild 2'nin Güneş Sistemi'nin tarihinin erken dönemlerinde gerçekleşen farklı olaylarla ilgili toz kalıntılarının bir karışımını taşıdığı anlaşıldı.

Washington Üniversitesi'nden Ryan Ogliore "Bu kuyrukluyıldız, Güneş Sistemi'ni mevcut haline getiren olaylara tanıklık etmişti" dedi.

Ogliore, Wild 2'nin uzaydaki dondurucu koşullar sayesinde bozulmadan kaldığına dikkat çekerek kuyrukluyıldızın meteroitlerde daha önce görülmeyen karbon-demir bileşimlerini taşıdığını söyledi.

Araştırmacı ayrıca Wild 2'de, birçok meteroitte görülen ve "magmatik sferül" adı verilen küçük küre şeklindeki parçacıkların atası kabul edilebilecek parçacıkların yer aldığını ifade etti.

Bilim insanı, kuyrukluyıldıza dair ellerindeki numunenin miktarının çok az olduğunu, buna rağmen her parçanın bambaşka bir hikaye taşıdığını söyledi. Araştırmacı, tüm bunların açığa çıkarılmasının daha fazla vakit alacağını da belirtti.



Independent Türkçe