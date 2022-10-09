NASA'nın aracı, çarpıştığı asteroidi kuyruklu yıldıza dönüştürdü

NASA'nın DART uzay sondası, çarpıştığı asteroidi 10 bin km uzunluğunda bir kuyruklu yıldıza çevirdi.

Geçtiğimiz eylül ayı sonlarında, Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) kamikaze sondası, Dimorphos asteroidi ile çarpışarak yörüngesini değiştirdi. Çarpışmanın sonucunda asteroit bir kuyruklu yıldıza benzemeye başladı ve bu durum Amerikalı astronomlar tarafından rapor edildi.

Güney Astrofizik Araştırma Teleskobu'nun yardımıyla uzmanlar, asteroidin DART sondasıyla çarpışmasının ardından oluşan parça bulutunu tespit etmeyi başardı. Goodman Yüksek Verimli Spektrograf sayesinde kuyruk uzunluğunun yaklaşık 10.000 km olduğu tespit edildi.

Gökbilimciler asteroidi gözlemlemeye devam edecek. Bilim insanları uzay cisminin yüzeyinin doğasını bilmek istiyor ve Dimorphos ile DART'ın çarpışması sonucunda ne kadar maddenin saçıldığını belirlemeyi planlıyor.

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09/10/2022 17:54